Rugby à 7 - Tournoi de Madrid (F) : Forfait des Bleues en raison de « deux cas suspicieux » de coronavirus

📣 Les filles de #France7 ont déclaré forfait pour le 2e tournoi du #Madrid7s qui a lieu ce week-end.

Deux cas suspicieux à la COVID-19 ont été détectés au sein de l'équipe.



En savoir plus 👇



— France Rugby (@FranceRugby) February 27, 2021

Le coronavirus étouffe le rugby

En plein Tournoi des 6 Nations, le rugby tricolore fait parler pour ses innombrables cas de Covid-19. Pour rappel, 17 membres du groupe France ont été testés positifs au virus (douze joueurs et cinq membres du staff), ce qui a contraint le Comité des 6 Nations à reporter le match de la troisième journée contre l’Écosse, initialement prévu dimanche au Stade de France. Il se murmure que cette situation incontrôlable est due à un joueur de l’équipe de France à 7, testé négatif, mais qui était en période d’incubation. Les tensions sont vives autour du XV de France, et désormais, c’est au tour de l’équipe de France féminine de rugby à 7 de faire parler d'elle pour les mêmes raisons.La Fédération française de rugby a annoncé la nouvelle ce samedi par le biais d’un communiqué. « L’équipe de France 7 Féminin, en Espagne depuis 15 jours dans le cadre de la préparation au tournoi de Madrid, a réalisé des tests RT-PCR hier soir. Deux cas suspicieux à la COVID-19 ont été détectés au sein l’équipe. L’encadrement et les joueuses, sous contrôle médical du médecin de l’équipe, ont été placés à l’isolement conformément au protocole sanitaire. Des tests complémentaires seront réalisés dimanche 28 février », est-il écrit dans celui-ci. L’équipe de France manque l’occasion de prendre sa revanche dans ce deuxième tournoi de Madrid. Par ailleurs, cet imprévu a contraint la Fédération espagnole de rugby à « retarder le début du tournoi d’une heure ».Ce tournoi marquait le retour du rugby à 7 à la compétition après un an d'arrêt en raison du coronavirus.