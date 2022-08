💪 2e match et 2e victoire de la journée pour les Bleus de #France7 qui remportent le crunch ! Rendez-vous à 1h07 pour aller chercher la 9e place ! #LA7s pic.twitter.com/6Nyj8KBgPE

— France Rugby (@FranceRugby) August 28, 2022

Les Bleus n’ont rien laissé à l’Angleterre

Les Bleus ont relevé la tête. Après avoir concédé deux défaites face à l’Irlande et aux Fidji avant de sauver l’honneur face au pays de Galles ce samedi lors de la première journée à Los Angeles, les joueurs de Jérome Daret ont bien mieux entamé la dernière lige droite de la saison 2021-2022 du Circuit Mondial de rugby à 7. Pour leur premier match de classement, les Bleus ont infligé une correction au Canada. Dès la 1ere minute, Pierre Mignot a débloqué le compteur tricolore et a ensuite été imité par Nelson Epée puis Jean-Pascal Barraque, permettant à l’équipe de France de compter 21 points d’avance à la mi-temps. Si les Nord-Américains ont tout donné, ils ont vu les vagues tricolores aller s’achever dans leur en-but à trois nouvelles reprises durant la deuxième période. Nelson Epée a donné le ton avant de voir Stephen Parez puis Varian Pasquet donner plus d’ampleur au succès tricolore (42-0).Toujours en lice pour la 9eme place, les Bleus ont ensuite défié l’Angleterre dans un deuxième match de classement. L’entame de cette rencontre a été plus accrochée mais c’est encore une fois les Français qui ont trouvé en premier la solution. A la 5eme minute, Jean-Pascal Barraque a piégé la défense anglaise pour ouvrir le score et offrir sept points d’avance aux Tricolores à la mi-temps. Dès l’entame du deuxième acte, Nelson Epée a fait parler sa pointe de vitesse pour corser l’addition avant que Pierre Mignot n’offre un matelas plus confortable à ses coéquipiers. L’essai de l’Angleterre signé Will Homer puis transformé par Freddie Reddick restera une péripétie puisqu’il n’a pas remis en cause la victoire de l’équipe de France (7-19). Un succès qui a permis aux Bleus de retrouver l’Ecosse, tombeuse du pays de Galles (19-7), avec comme enjeu la 9eme place de cette étape du Circuit Mondial, organisée à Los Angeles. Pour une large victoire (33-0). Troisième de cette étape américaine, l'Australie remporte le trophée pour la première fois, alors que les Tricolores finissent au 7ème rang du classement général mondial.