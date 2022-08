Cool as a cucumber Jean-Pascal Barraque en l’espace de trois minutes, les Tricolores ont pris le match par le bon bout puis ont subi les coups de boutoir des joueurs du Pacifique. Viwa Naduvalo et Jerry Tuwai avant la mi-temps, Waisea Nacuqu puis à nouveau Viwa Naduvalo ont permis aux Fidji de passer devant au tableau d’affichage. Varian Pasquet a réduit l’écart à un peu plus d’une minute de la fin de la rencontre mais, sur la dernière action, Joseva Talacolo a corsé l’addition (29-19). Après cette deuxième défaite en deux rencontres, les portes des quarts de finale se sont déjà refermées sur les Bleus, qui avaient l’occasion de sauver l’honneur face au pays de Galles, également battu lourdement par les Fidji et l’Irlande. Et ils l'ont fait, en s'imposant 26-12. Les Français ont réussi un excellent début de match, en marquant deux essais par Jonathan Laugel et Pierre Mignot, transformés par Jean-Pascal Barraque. Mais Morgan Sieniawski en fin de première mi-temps, puis Luke Treharne en début de deuxième, ont remis les Gallois à -2 (14-12). Heureusement, Nelson Epée (essai transformé par Barraque) et Tavite Veradamu (essai non transformé) sont allés dans l'en-but à leur tour, et la France l'emporte donc de quatorze points. Elle a va désormais affronter le Canada (à 18h07 heure française) en quarts de finale du tournoi de classement pour les matchs de 9eme à 16eme.