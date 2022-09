Rugby à 7 : Les Bleues en demi-finales de la Coupe du Monde, les Bleus éliminés en quarts

🇫🇷🇫🇯 𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐎𝐔𝐈, 𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐎𝐔𝐈 ! Les filles battent les Fidji et sont 𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🤩🤩🤩 MAGIQUE !#FRAFIJ #France7 #RWC7s pic.twitter.com/yORUom49WM

L’Australie stoppe les Bleus

Les Bleues auront l’occasion de prendre leur revanche. Un peu plus d’un an après leur défaite face à la Nouvelle-Zélande en finale olympique, les joueuses de David Courteix affronteront le même adversaire en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour cela, les Tricolores sont venues à bout des Fidji à l’arraché. Entrée dans le match de manière compliquée, l’équipe de France féminine a encaissé le premier essai dès la 3eme minute par Ana Maria Naimasi. Toutefois, le carton jaune reçu par Viniaina Riwai en toute fin de premier acte a ouvert des espaces. Juste avant la pause, Camille Grassineau en a profité pour remettre les deux équipes à égalité. Sur la première action du deuxième acte, la capitaine Jade Ulutule a permis aux Tricolores de prendre un court avantage. Mais, à ne pas se mettre à l’abri, les Bleues se sont mis en danger et Ana Maria Naimasi a égalisé sous les poteaux dans la dernière minute. Mais, grattant un ballon puis lançant le jeu sur l’aile gauche, les Tricolores ont trouvé la faille. Au bout d’une course de 60 mètres, Joanna Grisez a libéré ses coéquipières, qualifiées pour le dernier carré (19-14).Les Bleus s’arrêtent dès les quarts de finale. Après avoir lancé cette Coupe du Monde par un succès sur le Canada en huitièmes de finale, les joueurs de Jérôme Daret ont chuté face à l’Australie. Sur une pelouse rendue humide par la pluie tombant sur Le Cap, les Tricolores se sont mis en difficulté d’entrée avec un carton jaune reçu par Jean-Pascal Barraque à la suite d’un plaquage à retardement alors qu’ils avaient la main sur le ballon. Juste avant la mi-temps, les Australiens ont su prendre l’avantage au tableau d’affichage par l’intermédiaire d’Henry Paterson, essai transformé par Dietrich Roache. Toutefois, sur la première action de la deuxième mi-temps, Paulin Riva est allé conclure une action de toute beauté longue de 80 mètres, initiée par une percée de Tavite Veredamu. Mais, dans la foulée, Jean-Pascal Barraque n’a pas trouvé la cible sur la transformation. Contraints d’attaquer, les Bleus se sont découverts et Maurice Longbottom en a profité à quatre minutes du terme de la rencontre, la transformation imposant alors à l’équipe de France de marquer à deux reprises en peu de temps. Muets, les Bleus s’inclinent (5-14) et auront l’opportunité de finir sur une bonne note ce dimanche pour aller chercher la huitième place.