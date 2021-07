JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / RUGBY A 7 (F)

Du 30 juillet au 1er août 2021 (programme en heure française)



PHASE DE POULES



Groupe A

Grande-Bretagne

Kenya

Nouvelle-Zélande

Russie



Jeudi 29 juillet

4h00 : Russie - Grande-Bretagne

4h30 : Nouvelle-Zélande - Kenya

11h30 : Nouvelle-Zélande - Grande-Bretagne

12h00 : Russie - Kenya



Vendredi 30 juillet

4h00 : Grande-Bretagne - Kenya

4h30 : Nouvelle-Zélande - Russie



Groupe B

Brésil

Canada

Fidji

France



Jeudi 29 juillet

2h00 : France - Fidji

2h30 : Canada - Brésil

9h30 : Canada - Fidji

10h00 : France - Brésil



Vendredi 30 juillet

2h00 : Fidji - Brésil

2h30 : Canada - France



Groupe C

Australie

Chine

Etats-Unis

Japon



Jeudi 29 juillet

3h00 : Etats-Unis - Chine

3h30 : Australie - Japon

10h30 : Australie - Chine

11h00 : Etats-Unis - Japon



Vendredi 30 juillet

3h00 : Chine - Japon

3h30 : Australie - Etats-Unis



>>> Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.



QUARTS DE FINALE

Vendredi 30 juillet à 10h30, 11h00, 11h30 et 12h00



DEMI-FINALES

Samedi 31 juillet à 4h00 et 4h30



PETITE FINALE

Samedi 31 juillet à 10h30



FINALE

Samedi 31 juillet à 11h00