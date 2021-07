🥈🇫🇷 C'est la première médaille de l'histoire du rugby à 7 français ! Les Bleues sont 𝐕𝐈𝐂𝐄-𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐒 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒 !

Bravo et merci les filles ! ❤️🇫🇷#ChampionnesOlympiques #France7 #Tokyo2020 #JeuxOlympiques #Rugby pic.twitter.com/Pv54HlaxdP



— France Rugby (@FranceRugby) July 31, 2021

JEUX D'ETE DE TOKYO / RUGBY A 7 (F)

Du 29 juillet au 31 juillet 2021 (programme en heure française)

DEMI-FINALES

Samedi 31 juillet

PETITE FINALE

Samedi 31 juillet

FINALE

Samedi 31 juillet

La 17eme médaille de la délégation française est donc en argent ! L'équipe de France de rugby à 7 féminin a apporté la première médaille olympique de l'histoire du rugby tricolore, mais elles sont tombées sur plus fortes en finale. La Nouvelle-Zélande, vice-championne olympique et championne du monde en titre, s'est imposée 26-12 en finale contre les Bleues. Les Black Ferns Sevens n'ont jamais vraiment tremblé durant cette partie, où elles ont monopolisé le ballon et ont bénéficié d'un grand nombre de pénalités. Elles ont ouvert le score dès la 60eme seconde par un essai en solitaire de Michaela Blyde, mais Caroline Drouin a elle aussi filé à l'essai, à la 4eme minute, pour permettre aux Bleues de revenir à 5-7.Anne-Cécile Ciofani, en larmes pendant les hymnes, a redonné espoir aux Bleues avec un essai à la 9eme minute après une mêlée (19-12). Mais ce sera le dernier essai marqué par les Françaises, qui en ont encaissé un nouveau par Tyla Nathan-Wong à la 12eme minute, entre les poteaux. Déçues au coup de sifflet final, les Bleus ont rapidement retrouvé le sourire, car les Black Ferns leur étaient vraiment supérieures ce samedi, et car elles ont écrit une page d'histoire du rugby français ! Rendez-vous à Paris en 2024 !Les Bleues continuent de croire à leur rêve ! Les joueuses de David Courteix, vice-championnes du monde en 2018 à San Francisco se sont offertes une nouvelle finale mais, cette fois dans le cadre des Jeux d'été ! Sur la pelouse du Tokyo Stadium, les Tricolores ont fait chuter la Grande-Bretagne au terme d’une demi-finale sous tension. Une rencontre que les joueuses de l’équipe de France ont pris par le bon bout avec Anne-Cécile Ciofani qui a ouvert le score après moins d’une minute avant que Séraphine Okemba n’aille chercher le break après trois minutes de jeu. Dos au mur, les Britanniques ont réagi par l’intermédiaire de Jasmine Joyce mais Coralie Bertrand a remis les Bleues dans le sens de la marche. Toutefois, juste avant la mi-temps, Jasmine Joyce est allé chercher son doublé pour ramener les Britanniques à neuf points. Mais, 17 secondes après la reprise, Anne-Cécile Ciofani a répondu pour redonner un beau matelas aux Bleues. Cette deuxième période a vu la défense tricolore faire mieux que repousser les offensives britanniques, mis à part l’essai signé Hannah Smith à trois minutes du terme de la rencontre. Avec sept longueurs d’avance, les Bleues ont tenu jusqu’au bout pour s’imposer (19-26) et rejoindre les vice-championnes olympiques à Rio, la Nouvelle-Zélande. Ces dernières ont dominé les Fidji (22-17) pour valider leur billet pour cette finale qui aura un goût de revanche pour les Bleues.- Fidji : 22-17Grande-Bretagne -: 19-26Fidji - Grande-BretagneNouvelle-Zélande -