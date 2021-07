Rugby à 7 (F) : Les Bleues commencent bien

🇫🇷🇫🇯 Ça n'était pas facile, mais la victoire est là ! Les Bleues démarrent bien leur tournoi olympique ! Bien joué les filles ! 💪 #FRAFIJ #France7 #Tokyo2020 #JeuxOlympiques #Rugby pic.twitter.com/fZuo67UIRn

— France Rugby (@FranceRugby) July 29, 2021

Sacrés la veille dans le tableau masculin, les Fidji ont connu des débuts plus délicats ce jeudi aux Jeux Olympiques de Tokyo avec la défaite des féminines contre France 7. Les joueuses du Pacifique avaient pourtant bien démarré avec le premier essai de Viniana Riwai (0-5). Mais par la suite, la capitaine des Tricolores, Fanny Horta, a aplati un essai transformé par Caroline Drouin pour prendre l'avantage (7-5). En seconde période,Une belle entrée en matière pour le rugby français qui n'avait pas réussi à décrocher sa qualification pour ces Jeux dans le tournoi masculin. Plus tard dans la journée nippone mais à 10h du matin, heure française, les Bleues affronteront le Brésil pour leur second match dans la poule B. La 3eme et dernière rencontre face au Canada aura lieu le lendemain.