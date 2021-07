Les Bleues terminent le boulot



🏉🇫🇷⚡🇨🇦 La démonstration des Bleues qui dominent le Canada 31-0 au stade de Tokyo !

Elles y reviendront plus tard dans la journée avec l’objectif affiché de décrocher une médaille olympique #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/HnTJu3Tm5y pic.twitter.com/Bl9wIFKUxk



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / RUGBY A 7 (F)

Du 29 juillet au 31 juillet 2021 (programme en heure française)

QUARTS DE FINALE

Vendredi 30 juillet



France

DEMI-FINALES

Samedi 31 juillet à 4h00 et 4h30



France

PETITE FINALE

Samedi 31 juillet à 10h30

FINALE

Samedi 31 juillet à 11h00

Plus d'informations à venir.Trois sur trois pour l'équipe de France de rugby à 7 ! Les Bleues ont remporté leur troisième match de poule, ce vendredi contre le Canada, et s'assurent donc la première place du groupe B. Après avoir battu les Fidji 12-5 et le Brésil 40-5, les Françaises n'ont fait qu'une bouchée des Canadiennes, et se sont imposées 31-0.Elles vont donc disputer les quarts de finale un peu plus tard dans la journée, et au vu du niveau affiché lors de ces trois premiers matchs de poule, une médaille est clairement possible ! Ce sera contre la Chine, qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes, après des défaites contre les Etats-Unis et l'Australie et une victoire sur le Japon. Les Bleues partiront favorites contre les Chinoises, et affronteront les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne samedi en cas de victoire.- Russie : 36-0- Australie : 14-12Etats-Unis -: 12-21- Chine : 24-10Nouvelle-Zélande - FidjiGrande-Bretagne -