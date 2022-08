Les Bleus renversés par les Fidji et éliminés

Médaillés de bronze à Toulouse, les Bleus sont plutôt sur la lancée de Londres. En effet, les joueurs de Jérôme Daret ont entamé l’étape de Los Angeles, la dernière au calendrier de la saison 2021-2022 du Circuit Mondial de rugby à 7, par deux défaites. Opposés à l’Irlande, les Bleus ont été très vite menés au score grâce à un essai de Terry Kennedy, transformé par Hugo Lennox. Toutefois, l’équipe de France a réagi par Pierre Mignot avant de passer devant au tableau d’affichage grâce à Varian Pasquet. Mais seul le deuxième essai des Bleus a pu être transformé par Thibaud Mazzoleni, ouvrant une porte aux Irlandais… qui n’ont pas hésité à la forcer. En toute fin de match, Chay Mullins a remis les deux équipes à égalité et offert la balle de match à Billy Dardis sur la transformation. Le buteur irlandais n’a alors pas tremblé face aux perches et permis à l’Irlande de s’imposer (14-12).Pour leur deuxième sortie dans cette phase de poules, les Bleus ont affronté les doubles champions olympiques fidjiens. Grâce à Nelson Epée puis Jean-Pascal Barraque en l’espace de trois minutes, les Tricolores ont pris le match par le bon bout puis ont subi les coups de boutoir des joueurs du Pacifique. Viwa Naduvalo et Jerry Tuwai avant la mi-temps, Waisea Nacuqu puis à nouveau Viwa Naduvalo ont permis aux Fidji de passer devant au tableau d’affichage. Varian Pasquet a réduit l’écart à un peu plus d’une minute de la fin de la rencontre mais, sur la dernière action, Joseva Talacolo a corsé l’addition (29-19). Après cette deuxième défaite en deux rencontres, les portes des quarts de finale se sont déjà refermées sur les Bleus, qui auront l’occasion de sauver l’honneur face au pays de Galles, également battu lourdement par les Fidji et l’Irlande.