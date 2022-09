Rugby à 7 - Coupe du Monde (F) : La France éliminée en demi-finales par la Nouvelle-Zélande

Les Bleus peuvent rêve de la cinquième place

Encore raté pour l'équipe de France féminine de rugby à 7 ! Déjà battues par la Nouvelle-Zélande en finale de la Coupe du Monde 2018 à San Francisco puis en finale des Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo, les Bleues se sont de nouveau inclinées face à leur bête noire. En demi-finales de la Coupe du Monde au Cap en Afrique du Sud ce dimanche, les Françaises n'ont pas vraiment existé et ont été battues sur le score de 38-7.grâce à un doublé de Michaela Blyde et un essai de Sarah Hirini, alors que Joanna Grisez, la héroïne du quart de finale de samedi, avait réduit l'écart pour les Françaises. En deuxième période, les championnes du monde et olympiques ont corsé l'addition, avec un doublé de Shiray Kaka et un essai de Jazmin Hotham, face à des Bleues dépassées. Le rêve de devenir championnes du monde est donc une nouvelle fois brisé pour les Françaises, qui vont devoir se remobiliser pour aller jouer la médaille de bronze, à 19h01 contre l'Australie.A noter que dans le tableau masculin, la France, éliminée en quarts samedi, joue les matchs de classement pour espérer finir cinquième.après avoir été menés 5-17 à la mi-temps, grâce à des essais de Jean-Pascal Barraque (doublé), Jonathan Laugel et Aaron Grandidier. Ils affronteront l'Argentine à 18h37 dans le match pour la cinquième place.