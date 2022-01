Rugby à 7 - Circuit mondial : Les tricolores en course pour les places d'honneur

La troisième étape du Circuit mondial de rugby à 7 se termine ce dimanche et les Français sont dans la course aux places d'honneur ! L'équipe de France masculine, qui avait terminé neuvième de la première étape et quatrième de la deuxième étape (les deux s'étaient déroulées à Dubaï en novembre-décembre) peuvent encore terminer à la cinquième place. Battus par l'Angleterre en quarts de finale samedi, les Bleus disputent deux matchs de classement pour les places de 5eme à 8eme, et ils ont bien débuté avec une victoire 20-10 contre l'Irlande, grâce à des essais de Jordan Sepho et Varian Pasquet en première mi-temps et de Joaquim Trouabal en deuxième. A 16h51, heure française, ils joueront le match pour la cinquième place contre les Etats-Unis, qu'ils avaient battu en quarts de finale du deuxième tournoi de Dubaï.

Encore du bronze pour les Françaises ?

Les Françaises, vice-championnes olympiques en titre, disputaient quant à elles les demi-finales contre les Etats-Unis ce dimanche, mais elles se sont inclinées 14-10, malgré un essai de Carla Neissen en première mi-temps et de Jade Ulutule en deuxième. Les Bleues, qui avaient terminé troisièmes des deux tournois de Dubaï, tenteront de décrocher une nouvelle médaille de bronze, à partir de 17h37 contre l'Australie, qui les avaient battus en phase de poule du premier tournoi de Dubaï.