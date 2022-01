La troisième étape du Circuit mondial de rugby à 7 se termine ce dimanche et les Français ont fini aux places d'honneur ! L'équipe de France masculine, qui avait terminé neuvième de la première étape et quatrième de la deuxième étape (les deux s'étaient déroulées à Dubaï en novembre-décembre) a fini à la cinquième place. Battus par l'Angleterre en quarts de finale samedi, les Bleus disputaient deux matchs de classement pour les places de 5eme à 8eme, et ils ont bien débuté avec une victoire 20-10 contre l'Irlande, grâce à des essais de Jordan Sepho et Varian Pasquet en première mi-temps et de Joaquim Trouabal en deuxième. Les Français jouaient ensuite le match pour la cinquième place contre les Etats-Unis, qu'ils avaient battu en quarts de finale du deuxième tournoi de Dubaï. Et ils l'ont emporté 28-12 contre les Américains, grâce à des essais de Paulin Riva et William Iraguha en première mi-temps, et Joachim Trouabal et Aaron Grandidier en deuxième. Un beau résultat pour les Bleus !

Pas de troisième médaille de bronze pour les Françaises

Les Françaises, vice-championnes olympiques en titre, disputaient quant à elles les demi-finales contre les Etats-Unis ce dimanche, mais elles se sont inclinées 14-10, malgré un essai de Carla Neissen en première mi-temps et de Jade Ulutule en deuxième. Les Bleues, qui avaient terminé troisièmes des deux tournois de Dubaï, tentaient de décrocher une nouvelle médaille de bronze, contre l'Australie, qui les avaient battus en phase de poule du premier tournoi de Dubaï. Mais elles se sont lourdement inclinées 33-7, avec un seul essai signé Jade Ulutule. Cela reste tout de même un bon résultat. Les deux équipes de France vont rester en Espagne pour y disputer la quatrième étape du Circuit mondial à partir de vendredi, du côté de Séville.