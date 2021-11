Rugby à 7 - Circuit mondial : Les Bleus ne verront pas les quarts, les Bleues peuvent rêver de la finale

Après une saison 2019-20 amputée de quatre manches pour cause de pandémie de coronavirus et une saison 2020-21 réduite à deux manches au Canada, sans certaines des meilleures équipes du monde, pour cause de restrictions de voyage liées à la pandémie, le Circuit mondial de rugby à 7 retrouve son format habituel pour 2021-22, avec dix étapes au menu, si tout va bien, jusqu'au mois de mai. Les équipes de France masculines et féminines participent au premier tour de la saison, à Dubaï, vendredi et samedi, et cela s'est un peu mieux passé pour les femmes que pour les hommes...

Une défaite pour les Bleues...

Vice-championnes olympiques en titre, les Françaises ont réussi un début de phase de poules correct, avec deux victoires en trois matchs. Elles ont d'abord dominé l'Espagne 31-0 (essais de Jade Ulutule, Grace Okemba, Mathilde Coutouly, Iän Jason et Joanna Grisez), puis le Brésil sur le score de 26-21 (essais de Yolaine Yengo, Grace Okemba, Iän Jason, et Jade Ulutule à la dernière minute qui a offert le victoire aux Bleues), avant de s'incliner 19-24 contre les Etats-Unis (essais de Grace Okemba, Anne-Cécile Ciofani et Valentine Lothoz). Au soir de la première journée de compétition, les Françaises occupent la première place de la poule, mais l'Australie pourrait leur passer devant. Des Australiennes que les Bleues affronteront à 9h23 samedi pour leur dernier match de poule. Seule la première équipe du groupe jouera la finale, la deuxième équipe la petite finale, la troisième équipe le match pour la cinquième place...etc.

... deux pour les Bleus

Du coté des hommes, qui n'avaient plus joué une compétition internationale d'envergure depuis le TQO (raté) de Monaco, la première journée du tournoi (qui se déroule dans une formule différente du tournoi féminin) s'est conclue par une victoire et deux défaites. Les Bleus ont débuté par une défaite contre les champions olympiques fidjiens sur le score de 24-17 (essai de Jordan Sepho et doublé de Nelson Epée), avant de perdre 17-10 contre l'Australie (essais de Sepho et Epée). Ils se sont bien repris en fin de journée en dominant le Canada 26-14 (essais de Varian Pasquet et Jordan Sepho et doublé de Paulin Riva), mais terminent tout de même à la troisième place du groupe A. Leur différence de points est moins bonne que celle de l'Irlande et du Kenya, ce qui signifie qu'ils ne finissent pas parmi les deux meilleurs troisièmes et ne disputeront donc pas les quarts, mais seulement les matchs de classement.