Rugby à 7 - Circuit mondial : Les Bleus en demies, les Bleues joueront le bronze

On prend les mêmes et on recommence ! Comme la semaine dernière en ouverture du Circuit mondial 2021-2022 de rugby à 7, déjà à Dubaï, la grande finale du tournoi féminin opposera l'Australie aux Fidji, et la petite finale la France à la Russie. La formule du tournoi est différente du tournoi masculin, et les matchs de poules servaient à définir un classement pour disputer ensuite un seul match de phase finale (finale entre les deux premiers de chaque groupe, petite finale entre les deuxièmes, match pour la cinquième place entre les troisièmes...). Après avoir remporté leurs deux premiers matchs vendredi contre la Grande-Bretagne et l'Irlande, les Bleues étaient opposées aux Etats-Unis pour débuter la journée de samedi, et elles l'ont emporté 28-0, grâce à des essais de Joanna Grisez, Jade Ulutule, Séraphine Okemba et Anne-Cécile Ciofani. Restait alors le gros morceau de cette poule, les Fidji. Et les Bleues se sont inclinées 12-17, malgré un essai de Camille Grassineau et de Joanna Grisez. Les Françaises terminent donc deuxièmes de la poule, et affronteront à partir de 15h07 les Russes, qu'elles avaient écrasé 40-0 la semaine dernière.

Les Français vont défier l'Afrique du Sud

Du côté des hommes, après la décevante neuvième place de la semaine passée, ce sera au pire une quatrième place ce samedi ! Dans ce tournoi avec phase de poules puis quarts de finale, les Bleus, premiers de leur groupe grâce à une meilleure différence de points par rapport à l'Argentine, étaient opposés en quarts aux Etats-Unis. Et ils se sont imposés 28-12, grâce à trois essais de Nelson Epée et un de Swan Rebbadj ! Voilà donc les Français dans le dernier carré, où ils affronteront à 11h46 l'Afrique du Sud. L'autre demie opposera l'Australie à l'Argentine.