Après les deux tournois d'ouverture à Dubaï en novembre-décembre, le Circuit mondial de rugby à 7 fait étape ce week-end et le week-end prochain du côté de Malaga et Séville en Espagne, et cela s'est moyennement pour les deux équipes de France. Les hommes (9emes du premier tournoi de Dubaï et 4emes du deuxième) se sont inclinés en quarts de finale ce samedi soir contre l'Angleterre, après avoir terminé premiers du groupe D. Les Bleus avaient battu vendredi le pays de Galles 38-10 (deux essais de Nelson Epée, trois essais de Jordan Sepho, un essai de Jonathan Laugel) et le Canada 38-5 (deux essais de Jordan Sepho et de Nelson Epée, un essai de Nisié Huyard et de Varian Pasquet). Ce samedi, ils se sont inclinés 15-26 contre le Kenya après avoir mené 15-0 à la mi-temps grâce à un doublé d'Aaron Grandidier et un essai de Joachim Trouabal). Mais cette défaite ne les a pas empêchés de finir en tête devant le Canada et d'affronter les Anglais, deuxièmes du groupe A. Cependant, ils se sont inclinés 5-12 lors de ce quart de finale, Trouabal inscrivant le seul essai français du match, avant une deuxième mi-temps sans essai. Prochain adversaire : l'Irlande dimanche pour le premier match de classement.

Les Françaises dans le dernier carré

Les Françaises (3emes des deux tournois de Dubaï), quant à elles, ont fini en tête du groupe C après avoir remporté leurs trois matchs de poule : 33-17 contre l'Angleterre (doublé de Coralie Bertrand, essais de Séraphine Okemba, Jade Le Pesq et Yolaine Yengo), 33-7 contre le Brésil (triplé de Johanna Grisez, essais de Jade Ulutule et Séraphine Okemba) et 17-0 contre la Russie (doublé de Yolaine Yengo et essai de Séraphine Okemba). Les vice-championnes olympiques ont ensuite affronté l'Irlande en quarts de finale, et elles se sont encore imposées très facilement : 33-5 grâce à des essais de Camille Grassineau, Yolaine Yengo, Valentine Lothoz, Séraphine Okemba et Jade Ulutule. Les Bleues seront opposées aux Etats-Unis pour tenter de rallier la finale.