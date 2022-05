🇫🇷🇳🇿 Les Bleues ont réalisé un match plein, mais ce sont les @BlackFerns qui sont en finale de ce #Canada7s de Langford.

🥉 Il reste un dernier match à 1:29 pour aller chercher le bronze ! #France7 pic.twitter.com/9EyEwuGnHd



— France Rugby (@FranceRugby) May 1, 2022

Les Néo-Zélandaises à nouveau trop fortes pour les Bleues

Les Bleues ratent le coche

. Après leurs succès sur le Brésil, le Japon et l’Irlande pour finir premières de leur poule, les vice-championnes olympiques de rugby à 7 se sont invitées en demi-finale de l’étape du Circuit Mondial organisée à Langford. Pour cela, les Tricolores ont pris le meilleur sur les Fidjiennes. Un quart de finale qui n’aurait pas pu démarrer d’une pire manière pour l’équipe de France. Dans les trois premières minutes, Alowesi Nakoci et Reapi Ulunisau ont trompé la vigilance de la défense tricolore pour aplatir les deux premiers essais de la rencontre, tous transformés par Viniana Riwai. Il a fallu attendre les toutes dernières minutes du premier acte pour voir les Bleues réagir avec un essai de Chloé Pelle dans les derniers instants avant la pause.. En effet, les joueuses de David Courteix et Germain Igarza n’ont pas laissé respirer les Fidjiennes durant ces sept minutes. Coralie Bertrand a donné le ton avant que Jade Ulutule ne l’imite. Les derniers instants de la rencontre ont été l’occasion pour Camille Grassineau de signer un doublé., neuf mois après le crève-cœur de la finale olympique à Tokyo. Mais. Alena Saili a lancé les hostilités dès la 2eme minute mais Chloé Pelle puis Camille Grassineau ont inversé la tendance et permis aux Bleues de virer en tête à la mi-temps. Toutefois, les sept dernières minutes ont vu la Nouvelle-Zélande imposer son jeu et se mettre hors d’atteinte de l’équipe de France. En quatre minutes, Michaela Blyde est allée deux fois à l’essai puis,Après avoir pris la troisième place lors de chacune des deux manches de Dubaï puis avoir terminé quatrièmes à Malaga et cinquièmes à Séville,et se maintenir dans le haut du classement du Circuit Mondial de rugby à 7.Les Bleues échouent au pied du podium. Dans la nuit de dimanche à lundi, à l'occasion du circuit mondial de rugby à VII, pour la cinquième et avant-dernière étape disputée du côté de Langford au Canada, l'équipe de France féminine s'est inclinée contre l'Irlande (22-14), dans le match pour la troisième place.transformé ensuite par Jade Ulutule. Mais, avant la pause, les Irlandaises ont ensuite renversé la situation, grâce à deux essais inscrits par Crowe (4eme, 6eme). Cette même joueuse a récidivé dans le second acte, avec un nouveau doublé (8eme, 11eme), alors que seul son ultime essai a été transformé, par Mulhall. Entretemps, les Tricolores étaient revenues à un seul petit point, grâce à un essai de Noel (10eme), transformé ensuite par Shannon Izar. Mais cela n'a donc pas suffi. Dans la grande finale, c'est l'Australie qui s'est imposée, après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande (21-17). La sixième et dernière étape aura lieu entre les 20 et 22 mai prochains, du côté de Toulouse.