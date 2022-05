Rugby à 7 - Circuit Mondial : Les Bleues joueront les quarts de finale contre les Fidji

✅✅✅ 3/3 pour les Bleues ! Les filles de #France7 terminent en tête de la poule B ! 🇫🇷🇫🇯 Elles affronteront demain les Fidji à 19h en 1/4 de finale ! 💪 pic.twitter.com/p3Bl0WhU96

— France Rugby (@FranceRugby) May 1, 2022

La France était qualifiée après deux matchs

L'équipe de France féminine de rugby à sept verra les quarts de finale. Dans le cadre du Circuit Mondial, du côté du Canada, pour le tournoi de Langford, les Bleues affronteront la sélection des Fidji, ce dimanche à 19h00, heure française.Dans le groupe B, bouclé en tête, les Tricolores ont, tout d'abord, battu le Brésil (19-10). A la pause, la différence était déjà faite dans la mesure où les Bleues avaient alors inscrit un total de douze unités, contre zéro pour les Brésiliennes. Deux essais inscrits par Shannon Izar (5eme), transformé par Jade Ulutule, et Caroline Bertrand (7eme) ont suffi pour mettre les Françaises sur de bons rails. Juste après la pause, Bertrand a récidivé (10eme), avec une nouvelle transformation de Ulutule. En toute fin de rencontre, les Brésiliennes ont fini par sauver l'honneur, avec un essai transformé, suivi d'une pénalité, mais leur réveil s'est produit bien trop tardivement.Lors de leur deuxième rencontre, les Tricolores ont écrasé le Japon (41-5). Dans le premier acte, les Bleues se sont amusées, avec un total de cinq essais, inscrits par Bertrand (1ere), Izar (2eme), Carla Neissen (4eme) et Yolaine Yengo (6eme, 7eme+1), dont deux ont été transformés par Ulutule. En toute fin de partie, Camille Crassineau (13eme) puis Séraphine Okemba (14eme+1) ont enfoncé le clou, avec deux nouveaux essais dont le dernier a été transformé par Yengo. Le Japon en a aussi profité pour sauver l'honneur.Mais les Bleues ont donc souhaité terminer comme elles avaient commencé, soit par une victoire. Un nouveau succès acquis contre l'Irlande (12-28) et qui leur a assuré la première place de ce groupe. Okemba, avec un doublé (1ere, 4eme) puis Chloé Pelle (7eme) ont lancé les Bleues, avec trois essais transformés par Ulutule et malgré un essai irlandais. Avant qu'Izar ne transforme ensuite le quatrième et dernier essai tricolore, inscrit par Noel (9eme). En fin de rencontre, l'ultime essai irlandais transformé n'a rien changé.