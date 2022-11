Des regrets en demies

Grandidier, encore lui

La saison passée, l'équipe de France masculine de rugby à 7 n'avait décroché qu'une seule fois la médaille de bronze en neuf étapes, à Toulouse. Cette saison, la voilà sur la troisième marche du podium dès la première étape, la plus prestigieuse, celle de Hong Kong ! Qualifiés brillamment pour les quarts de finale en ayant remporté leurs trois matchs de poules, les Français étaient opposés aux Etats-Unis, qu'ils n'avaient battus qu'une fois sur trois en 2022, ce dimanche pour commencer leur journée., qui portait donc son total à huit essais en quatre match !En demi-finale, la France avait droit à une affiche de rêve face à l'Australie, victorieuse du Circuit mondial la saison passée (les Bleus avaient fini septièmes). Et les hommes de Jérôme Daret sont passés tout près de l'exploit !Si Turner avait ouvert le score pour les Australiens à la 6eme minute, les Français ne sont pas parvenus à tirer un avantage de leur supériorité numérique lorsqu'ils se sont retrouvés à sept contre cinq pendant près de deux minutes. Ils ont cafouillé leur occasion et étaient donc menés 7-0 à la pause. Mais c'était sans compter sur Aaron Grandidier, qui est allé inscrire son neuvième essai du tournoi à la 8eme minute et a égalisé. Il a donc fallu disputer une prolongation, et à la 15eme minute, l'Australie a obtenu une pénalité que Maurice Longbottom a transformée sans trembler, offrant la victoire à son équipe. Ce sont donc les Australiens qui sont allés défier les grands favoris Fijdiens en finale, et qui ont créé la sensation en l'emportant 20-17 à la dernière minute !La France, quant à elle, disputait la petite finale face aux Samoa,Lors de ce match très serré, les deux équipes se sont rendu coup pour coup (7-7, mt) et c'est finalement un doublé de Parez et un nouvel essai de Grandidier, révélation de ce tournoi et en larmes au coup de sifflet final, qui ont permis aux Bleus de l'emporter. Les voilà troisièmes au classement général, avant l'étape de Dubaï les 2 et 3 décembre !