Rugby à 7 - Circuit mondial : Carton plein pour les Bleu(e)s

Les Bleues en quarts aussi

Carton plein pour les équipes de France de rugby à 7 à Toulouse ! La Ville Rose accueille une étape du Circuit mondial ce week-end, et les Bleus et les Bleues ont remporté leurs deux premiers matchs de poule. Les hommes, actuellement septièmes du classement mondial après les six premières étapes (une quatrième place à Dubaï comme meilleur résultat), entamaient leur tournoi par un match contre le pays de Galles, et ils l'ont largement remporté sur le score de 56-5 (35-5, mt), grâce à des essais de Paulin Riva (doublé), Thibaud Mazzoleni, Joachim Trouabal (doublé), Jonathan Laugel, Joris Simon et Aaron Grandidier.Trouabal a inscrit trois essais, Jordan Sepho deux et Grandidier un, pour offrir cette deuxième victoire et permettre à la France de prendre la tête du groupe B, à égalité avec les Fidji, actuels sixièmes du classement mondial, qu'ils affronteront samedi. Les Bleus sont de toute façon d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale.Du côté des femmes, qui sont actuellement deuxièmes mondiales derrière l'Australie, après avoir notamment fini deuxièmes des deux étapes de Dubaï, la journée s'est très bien passée également. Elle a commencé par un succès 24-7 sur le Brésil (19-0, mt) grâce à des essais de Joanna Grisez (doublé), Chloé Jacquet et Alycia Chrystiaens.(doublé de Grisez et de Lou Noël, essai de Jade Ulutule), ce qui leur permet d'être en tête du groupe C, à égalité avec l'Irlande, qu'elles affronteront samedi. Comme les hommes, les femmes sont d'ores et déjà assurées de disputer les quarts de finale.