Premiership : Les relégations annulées à l'issue de la saison

The RFU Council has voted in favour of no relegation from the Gallagher Premiership or the Greene King IPA Championship for the 2020/21 season.

More details on our website.



— England Rugby (@EnglandRugby) February 12, 2021

Les clubs et la RFU se donnent le temps de la réflexion

C’est une épée de Damoclès que la Fédération Anglaise de rugby (RFU) vient de retirer. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la RFU a annoncé que son Conseil a pris la décision d’annuler les relégations à l’issue de la saison pour ses deux premières divisions, la Premiership et le Championship. Une décision que la fédération justifie par l’annulation de nombreux matchs en raison de la crise sanitaire qui pourrait pousser des clubs dans la division inférieure sans avoir pu se battre sur le terrain pour se maintenir. « Ces annulations ont eu un impact sur les positions dans le Championnat, ce qui pourrait signifier une relégation basée sur des annulations et non sur les performances sur le terrain », assure la RFU dans son communiqué. Si les relégations ont officiellement été gelées, ça ne sera pas le cas des promotions. En conséquence, pour la saison 2021-2022, l’élite du rugby professionnel anglais se jouera avec treize clubs puisque le vainqueur du Championship bénéficiera bien d’un billet pour l’élite.Un format qui, toutefois, n’a pas pour vocation à être pérennisé. En effet, la RFU et les représentants des clubs des deux divisions ont convenu d’ouvrir quatre mois de discussions quant à l’avenir de l’organisation du rugby professionnel en Angleterre. « La priorité pour toutes les personnes impliquées était de protéger la durabilité et le succès du rugby professionnel anglais pour les supporters et les clubs qui ont subi d'importantes difficultés financières et sportives ces deux dernières saisons », a confié Darren Childs, patron de la Premiership, après l’annonce de la Fédération anglaise. Une décision qui va faire les affaires de clubs comme Gloucester, Worcester ou Bath qui étaient à la lutte pour le maintien. Si le club vainqueur du Championship, dont la saison 2020-2021 doit débuter le 6 mars prochain dans un format resserré, est éligible, sa montée sera validée. Ce qui pourrait permettre aux Saracens de retrouver l’élite après une seule saison de purgatoire.