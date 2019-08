Premier crash-test pour le duo Brunel-Galthié

Brunel, Elissalde, Bonnaire et Bruno ont été rejoints par Galthié, Labit et Giroud. Enfin, le staff du XV de France a pris de l’épaisseur à la faveur des retouches apportées à l’issue d’un dernier Tournoi encore navrant et, pourtant, il règne toujours cette impression de grand flou quand il s’agit de définir les prérogatives de chacun. Il n’est pas si banal de voir un sélectionneur en place, rejoint à quelques semaines de la Coupe du monde au Japon (du 20 septembre au 2 novembre) par son successeur désigné.

À Nice, à deux jours de #FRAECO, les Bleus continuent de travailler dur pour ce premier match de préparation à la Coupe du Monde ! #NeFaisonsXV #RWC2019 #XVdeFrance



Vos billets pour le match ! ️ https://t.co/nNX1nWA3fk pic.twitter.com/CkaVA6uvs8 — France Rugby (@FranceRugby) 15 août 2019

Mais demandez vendredi à Jacques Brunel quelle sera précisément la place de Fabien Galthié, qualifié par son aîné "d’adjoint comme un autre", ce samedi, à l’Allianz Riviera de Nice (21h05), pour le premier match de préparation des Bleus face à l’Ecosse et le grand flou demeure. "On n’en a pas encore discuté… Il va falloir qu’on s’en occupe, d’ailleurs (rire), lance-t-il un brin gêné en se grattant le sommet du crâne. Plus sérieusement, il va falloir qu’on y pense. Autant, ici, on est dans des conditions assez larges (…) autant en Coupe du monde, les places sont très limitées, et dans le staff tel qu’il est, il va falloir qu’on fasse des choix pour placer les uns dans les places réservées et les autres avec les remplaçants dans les tribunes. En fait, on n’y a pas accordé tellement d’importance."

"Galthié amène plus de structure" (Médard)

Derrière cet échange savoureux perce le rapport réel entre l’actuel patron supposé des Bleus et un Fabien Galthié qui, dans les faits, s’est bel et bien installé au volant du camion tricolore. Celui qui, officiellement, est chargé de la seule animation offensive, a en fait pris en mains le projet de jeu, qu’il peaufine depuis le début de la préparation, sifflet en bouche sur le terrain, au plus près d’un groupe qu’il a d’ailleurs modelé à sa convenance, dès son annonce – l’éviction de Bastareaud porte sa marque – quand Brunel n’en finit plus de prendre du recul… Et semble gérer les événements à distance, le seul à intervenir devant les médias pour évoquer les affaires courantes et l’intendance. Les plus anciens (et les plus acides…) feront le parallèle avec le bon Jo Maso de l’ère Laporte.

Un fonctionnement qui semble toutefois convenir aux premiers concernés, séduits par l’arrivée d’un discours enfin plus précis sur les attentes du staff en matière de jeu. Le Toulousain François Cros (25 ans, 0 sélection), s’il débarque à peine chez les Bleus et va honorer samedi sa première cape internationale en troisième ligne, apprécie la complémentarité de ce duo. "Je pense qu’ils ont trouvé le bon équilibre entre chacun: Jacques est celui qui régule un peu tout, et Fabien vient apporter son côté technicien. Et nous ça nous va bien sur le terrain aussi", dit-il.

Autrement rompu au contexte sinistré de cette équipe de France, l’expérimenté Maxime Médard, titularisé à l’arrière contre le XV du Chardon et prêt à disputer sa deuxième Coupe du monde (*), valide l’acuité avec laquelle Galthié intervient. "Galthié amène un peu plus de structure. On a vu pendant le Tournoi, et même pendant la tournée de novembre, sur nos sorties de camp, sur des phases assez basiques, qu’on avait du mal. Il a mis sa touche qui nous permet d’être un peu plus serein et plus dans le détail, apprécie-t-il. En tout cas, ça nous a apporté beaucoup, il parle d’endurance mentale aussi, c’est intéressant…" Les Bleus ont perdu sur le fil suffisamment de matches imperdables ces dernières saisons pour apprécier ce genre de discours. On pourra toujours se demander pourquoi personne n’avait cru bon de les entretenir auparavant d’un tel sujet. Mieux vaut tard que jamais.

--------------------------------------------

(*) Médard était de l’épopée jusqu’en finale de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-Zélande.