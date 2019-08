Pour Labit, "Brunel savait que nos arrivées étaient compatibles"

"Je n’ai jamais eu de doutes au niveau de l’osmose et l’entente avec les autres membres du staff." Jacques Brunel est formel sur le site de France Rugby : le sélectionneur tricolore assure, par-delà un passé commun à Colomiers, avoir été d'emblée convaincu de l'opportunité d'enrichir l'encadrement du XV de France à l'approche de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.) avec les arrivées de Fabien Galthié, son successeur désigné, en tant que responsable de l'animation collective, de Laurent Labit, en charge des skills, et de Thibault Giroud, nouveau patron de la préparation physique des Bleus.

"Il m’a donné à travailler des points d’amélioration sur le contenu", explique un Galthié soucieux à l'évidence d'en dire le moins possible sur ses réelles prérogatives. "Ensuite ce sont plein de petits détails que nous essayons d’améliorer pour être le plus efficace possible. Nous essayons de tout mettre en relation avec le rugby afin de faire progresser notre animation." Même discours forcément consensuel de la part de Labit : "Le partage des tâches s’est fait naturellement, c’est une caractéristique de Jacques de savoir rassembler. S’il nous a proposé de venir, c’est qu’il savait pertinemment que nos arrivées étaient compatibles."