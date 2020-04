Pays de Galles : Trois joueurs touchés par le coronavirus

Comme tous les pays européens, le pays de Galles est actuellement touché par le coronavirus, avec déjà 534 décès, et les joueurs de l’équipe nationale de rugby ne sont pas épargnés. Le sélectionneur du XV du Poireau Wayne Pivac a déclaré à 1 NEWS, une chaîne de télévision de son pays, la Nouvelle-Zélande, que trois joueurs de son équipe avaient contracté le virus, sans donner leur nom. « Le virus déchire toutes les communautés ici. A ce jour, nous avons deux ou trois cas positifs dans notre équipe », a révélé le sélectionneur, en place depuis la fin de la Coupe du Monde, et qui a remporté un match dans le Tournoi des 6 Nations 2020 (contre l’Italie), pour trois défaites (en Irlande, en Angleterre, et contre la France).

Pivac espère disputer la Tournée d'été

Wayne Pivac a également été interrogé au sujet de la Tournée d’été, qui doit voir le pays de Galles se rendre au Japon puis en Nouvelle-Zélande en juin et juillet. Une Tournée évidemment remise en cause par la pandémie de coronavirus, mais Pivac espère qu’elle pourra se dérouler : « Personne ne veut que ces Tournées soient annulées. On a besoin qu’elles se jouent. On a besoin de l’argent des matchs pour que ce sport survive. Nous sommes tous dans le même bateau ». La tenue des Tournées d’été semble tout de même de plus en plus improbable.