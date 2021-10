Pays de Galles : Record de sélections pour Alun Wyn Jones

Une blessure venue gâcher la fête

Alun Wyn Jones a fait tomber un prestigieux record. Le capitaine emblématique du pays de Galles est devenu ce samedi, à l’occasion du test-match du XV du Poireau contre la Nouvelle-Zélande, le joueur le plus capé de l’histoire du rugby en sélection, avec une 149eme cape au compteur, rien qu’avec le pays de Galles puisque le deuxième ligne d’Ospreys a également porté à douze reprises le maillot des Lions Britanniques et Irlandais. Ironie du sort, l’homme de 36 ans a dépossédé un ancien All Black de ce record, l’illustre Richie McCaw (148 sélections) qui devançait alors l’Italien Sergio Parisse (142 sélections). Alun Wyn Jones défend les couleurs du pays de Galles depuis quinze ans. C’est en Argentine, le 11 juin 2006, qu’il a connu sa première cape. S’en sont suivies quinze participations au Tournoi des 6 Nations pour six titres dont trois Grands Chelems (2008, 2012 et 2019) et quatre Coupes du Monde avec comme meilleur résultat une quatrième place en 2011 en Nouvelle-Zélande et en 2019 au Japon, pour un total de neuf essais et 45 points.La fête aurait pu être belle pour le principal protagoniste et son pays mais le numéro 5 a dû sortir du terrain après 20 minutes de jeu en raison d’une blessure à l’épaule gauche. Un crève-cœur pour les Gallois, qui vient s’ajouter à la cinglante défaite concédée face aux All Blacks (16-54). Le sélectionneur gallois Wayne Pivac s’est toutefois montré rassurant en conférence de presse au sujet de l’état de santé de son capitaine. « Al, en lui parlant dans le vestiaire, se sent plutôt bien. Nous allons passer un scanner par précaution, mais il n’est pas mal à l’aise. Evidemment, à l’époque, il ne pouvait pas jouer, mais il se sent beaucoup mieux, donc c’est un plus », a-t-il affirmé. Reste à connaitre la durée de son indisponibilité. Alun Wyn Jones est, pour l’heure, incertain pour les autres rencontres d’automne du pays de Galles face à l’Afrique du Sud (6 novembre), les Fidji (14 novembre) et l’Australie (20 novembre).