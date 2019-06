Paris: Les Bleus ont tenu une mi-temps face aux Fidji

Il y avait eu un miracle pour les joueurs de l'équipe, qualifiés in extremis pour les quarts de finale, malgré leur bilan d'une seule victoire pour 2 défaites en phase de poules samedi. Il n'y en aura pas un 2e.

Les Bleus chutent ce dimanche face aux champions olympiques fidjiens, plus que jamais les rois du "off-load" (5-24, mi-temps : 5-0). Les hommes de Jérôme Daret n'auront tenu la dragée hautes aux joueurs du Pacifique que le temps de la première mi-temps grâce à l'essai de l'inévitable capitaine Jean-Pascal Barraque. Mais la reprise tournait au cauchemar avec un terrible 24-0 infligé et une défense transpercée par 3 fois. Il faudra trouver les ressources pour tenter d'aller accrocher au mieux la 5e place de ce tournoi de Paris et récompenser autant que possible leur public.

Nobody does it better.



The offload kings are in town. Fiji progress to the Cup semi-final#DHLRugby #ParisSevens pic.twitter.com/5HNabjhl9o