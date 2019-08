Pacific Nations Cup: Le Japon sacré !

Ce samedi avaient lieu les deux dernières rencontres de la Pacific Nations Cup 2019. Au National Stadium de Suva aux Fidji, les locaux ont pris le meilleur sur les Samoa (10-3). L'unique essai du match a été inscrit par l'ailier Goneva (43e). Plusieurs pensionnaires du Top 14 ont participé à ce succès. Parmi eux, le capitaine Waqaniburotu (Pau), Botia (La Rochelle), Radradra (Bordeaux-Bègles) ou encore Tuicuvu (Clermont).

Dans l'autre match du jour, toujours à Suva (Fidji), le Japon a signé sa troisième victoire en autant de sorties face aux Etats-Unis (20-34). Ce triomphe permet aux Cherry Blossoms de s'adjuger la Pacific Nations Cup 2019, la troisième de leur histoire. Pour faire la différence ce samedi, les Nippons ont aplati quatre essais avec notamment un doublé du capitaine Leitch (3e, 55e). Les deux autres banderilles ont été plantées par Fukuoka (11e) et Yamanaka (42e).

Trophy lift! Japan lift the World Rugby Pacific Nations Cup for the third time after going unbeaten in this years competition #PNC2019 pic.twitter.com/5s5ruf8n9E