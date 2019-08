Pacific Nations Cup: Ça gagne pour les Tonga !

Samoans (25-17) et Japonais (41-7) avaient successivement infligé 2 défaites en autant de journées aux Tonga dans cette édition 2019 de la Pacific Nations Cup. Avant que la sélection du Pacifique, prochain adversaire du XV de France dans la Poule C de la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), ne signe un premier succès dans la compétition aux dépens du Canada vendredi (33-23). Avec parmi les titulaires les Castrais Steve Mafi et Paea Fa'anunu, l'Agenais Paul Ngauamo, le Grenoblois Leva Fifita ou encore le futur Bayonnais Mailetoa Hingano, mais aussi le Racingman Ben Tameifuna, les Tonguiens, auteurs de 5 essais face aux Canucks, sauvent l'honneur dans cette épreuve. Avant de s'offrir 3 matches de préparation à disputer contre la province australienne de la Western Force le 24 août, les Fidji le 31 août et la Nouvelle-Zélande le 7 septembre.

Thanks @RugbyCanada for a great game. All the best with the journey to the World Cup. https://t.co/wpigQ916sE