Nouvelle-Zélande : Whitelock déçu de ne pas être le nouveau capitaine

La succession de Kieran Read faisait rêver et c'est Sam Cane qui en a hérité. Si jouer pour les All Blacks est déjà un fait très prestigieux en Nouvelle-Zélande, en être le capitaine l'est encore plus. Ainsi, c'est le 3eme ligne des Chiefs qui a été désigné et non Sam Whitelock, l'autre gros concurrent. De retour au pays après un passage par le Japon, le joueur des Crusaders a exprimé sa petite déception de ne pas avoir été choisi, mais aussi ce qu'il pourrait apporter à son nouveau capitaine. « J'aurais aimé avoir l'opportunité de devenir capitaine de la Nouvelle-Zélande. Mais en même temps, je sais qu'il y a tant à faire. Et vous n'avez pas besoin du brassard de capitaine pour aider l'équipe à progresser. Sam Cane va avoir besoin d'aide et du soutien de tout le monde au sein des All Blacks. J'ai hâte de l'aider là où il aura besoin de moi. Mais il faut avant tout que je pense à bien jouer pour ensuite apporter mon aide. Ian Foster (le sélectionneur) m'a téléphoné il y a quelques jours avant l'annonce pour le capitanat. Je suis heureux d'avoir été prévenu avant l'annonce officielle. Cela m'a permis de trouver comment je pouvais aider Sam et Foster mais aussi de déterminer quel chemin je devais prendre afin d'avoir la meilleure influence et le plus grand impact au sein de l'équipe », a reconnu récemment Whitelock à ce sujet.