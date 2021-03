Sonny Bill Williams et le rugby, c’est fini ! Passé par les équipes de Nouvelle-Zélande de VII, de XIII et de XV, le joueur de 35 ans a annoncé ce mercredi à la télévision australienne qu’il rangeait les crampons pour se consacrer à la boxe. « Je suis assez humble pour comprendre que mon vieux genou ne peut pas répondre aux exigences de jouer toutes les semaines, même si mon esprit le voudrait », a-t-il déclaré à Channel Nine. C’est donc un personnage emblématique du rugby néo-zélandais du XXIeme siècle qui tire sa révérence. Car « SBW » a su briller dans trois disciplines différentes ! C’est d’abord en rugby à XIII qu’il a obtenu ses lettres de noblesse, notamment avec les équipes australiennes de Canterbury et de Sydney. Sélectionné à douze reprises en équipe nationale, il a été vice-champion du monde en 2013. En parallèle, il a débuté une carrière à XV en 2008 du côté de Toulon, où il est resté deux ans, disputant notamment la finale du Challenge européen en 2010. Il est ensuite retourné au pays, et a participé aux deux victoires des All Blacks lors des Coupes du Monde 2011 et 2015.



Sonny Bill Williams s’est également essayé au rugby à VII en 2015 et 2016, et il s’est d’ailleurs partiellement rompu le tendon d’Achille lors du premier match de la Nouvelle-Zélande lors du tournoi olympique de Rio. Il a disputé son dernier match à XV lors de la petite finale de la Coupe du Monde 2019 contre le pays de Galles, puis a signé au sein de la franchise de Toronto en rugby à XIII, mais la pandémie de coronavirus est arrivée et il a finalement signé chez les Sydney Roosters, où il a disputé son tout dernier match en quarts de finale de la NRL en octobre dernier. Désormais, Sonny Bill Williams va se consacrer à la boxe, dont il a déjà entamé une carrière, avec sept combats disputés entre 2009 et 2015, pour un bilan de sept victoires dont trois sur KO. « J’ai dit à mon manager : "Frère, je pense que je suis prêt à remonter sur le ring pour encore quelques années". Bien sûr, j’ai d’abord parlé à ma femme. Elle a d’abord eu les yeux vides, mais comme d’habitude, elle m’a soutenu. Maintenant, je veux voir comment je serai dans six mois, pas dans six semaines. » Ses prochains adversaires sont prévenus, « SBW » va désormais se consacrer uniquement à la boxe.