"C'est un rêve devenu réalité"

Ce samedi, l'Australie a rendu visite à la Nouvelle-Zélande au mythique stade de l'Eden Park d'Auckland où le pays du long nuage blanc avait conquis sa deuxième Coupe du monde de rugby face à la France de Thierry Dusautoir en 2011 (8-7). Dans leur forteresse imprenable où ils n'ont plus concédé une défaite aux Australiens depuis 1986,, la confrontation annuelle entre les deux géants de l'hémisphère sud. Néanmoins, les Wallabies auront l'occasion de prendre leur revanche dès la semaine prochaine, toujours à Auckland, dans le cadre de la première journée du Rugby Championship.Cette répétition générale avant le début du grand tournoi international des nations de l'hémisphère sud marquait également l'entrée d'Aaron Smith au panthéon des "Great All Blacks". Endossant pour la 100eme fois le maillot frappé de la fougère argentée, le demi de mêlée a un peu plus marqué de son empreinte l'histoire de son pays. Demi de mêlée le plus capé, il a également intégré. Dix grands joueurs parmi lesquels on retrouve Ma'a Nonu ou encore l'ex-capitaine et recordman de sélections en Nouvelle-Zélande, Richie McCaw.Son ancien capitaine en sélection,. "C'est un rêve devenu réalité" a confié l'intéressé après la rencontre. Refusant de pénétrer en premier sur la pelouse à l'entame du protocole d'avant-match, comme c'est la tradition lorsqu'un joueur fête sa 50eme ou sa 100eme cape, il a humblement préféré laisser son capitaine Sam Whitelock, un autre centurion avec 125 sélections, guider ses troupes. Cependant, le demi de mêlée a eu l'honneur de diriger le haka.