Nouvelle-Zélande : Sevu Reece prolonge jusqu’en 2022

A six jours de son 23eme anniversaire, Sevu Reece a reçu un joli cadeau, avec une prolongation de contrat chez les Crusaders et les Blacks. L’ailier international, qui avait signé l’an passé avec la franchise de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a paraphé un nouveau bail, et restera également avec les All Blacks jusqu’à cette échéance, ce qui empêchera tout transfert en Europe. Auteur de 15 essais en Super Rugby en 2019, Sevu Reece avait été récompensé par une sélection pour la Coupe du Monde au Japon, où il a disputé quatre matchs. « 2019 a été une saison irréelle pour moi avec les Crusaders et les All Blacks, donc c’était une décision facile de prolonger avec les Crusaders pour continuer à aller encore plus haut », a réagi le natif des Fidji.