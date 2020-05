Suite au départ à la retraite de Kieran Read après la dernière Coupe du Monde au Japon, la Nouvelle-Zélande était en quête d'un nouveau capitaine. C'est chose faite depuis ce mardi et l'annonce de la Fédération néo-zélandaise qui a désigné le troisième ligne Sam Cane comme nouveau capitaine des All Blacks. Du haut de ses 28 ans et de ses 68 sélections, celui qui évolue par ailleurs le maillot des Chiefs a déjà été capitaine de la Nouvelle-Zélande à trois reprises dans sa carrière.« C'est un immense honneur. C'est un défi très excitant. J'ai passé du temps avec les All Blacks, j'ai grandi en tant que joueur donc je me sens plus à l'aise pour diriger l'équipe. Ce qu'il y a de bien chez les All Blacks, c'est que le leadership est assuré par plein de joueurs d'expérience donc j'ai hâte de travailler avec ce groupe de joueurs et de faire de mon mieux », a commenté le champion du monde en 2015 sur le site de la Fédération néo-zélandaise suite à sa nomination.