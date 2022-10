Nouvelle-Zélande : R.Ioane imite Reece et prolonge avec les All Blacks

Rieko Ioane re-signs for 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🫡 pic.twitter.com/CJACR6pM1R

R.Ioane : « Ravi de signer jusqu’en 2023 »

Les All Blacks bétonnent les contrats de leurs stars en amont de la Coupe du Monde. Après avoir annoncé la semaine passée que l’ailier de 25 ans Sevu Reece avait prolongé son engagement pour les deux prochaines années sur fond d’intérêt croissant venant de clubs, notamment européens, la Fédération Néo-Zélandaise de rugby (NZR) a mis fin au suspense concernant Rieko Ioane. En effet, l’ailier ou centre de 25 ans, qui a porté à 50 reprises le maillot des All Blacks, s’est engagé pour l’année 2023 et pourra ainsi prétendre à une place dans la liste pour la Coupe du Monde 2023, qui verra la sélection néo-zélandaise affronter le XV de France à l’occasion du match d’ouverture. Toutefois, comme a notamment pu le faire Beauden Barrett par le passé, Rieko Ioane bénéficie d’une clause qui lui permettra d’aller évoluer dans le championnat du Japon sans perdre son éligibilité pour les All Blacks.En dehors de la sélection nationale, le natif d’Auckland participera au Super Rugby Pacific avec les Blues et portera les couleurs d’Auckland dans le championnat des provinces. « Je suis vraiment ravi de signer jusqu’en 2023, a confié Rieko Ioane dans un communiqué. Ma carrière chez les Blues a été exceptionnelle, tout comme le redressement que nous avons vécu. Je suis impatient de continuer à bâtir sur ces fondations. Avec les All Blacks, j’ai l’impression que nous avons commencé quelque chose de spécial. Je suis impatient de prendre part à une tournée dans l’Hémisphère Nord qui s’annonce énorme et tout mettre en œuvre afin d’être en forme l’an prochain. » Sélectionneur des All Blacks, Ian Foster n’a pas caché sa satisfaction de pouvoir compter sur Rieko Ioane en vue de la Coupe du Monde, mettant en avant le fait qu’il est « un jeune homme avec une énorme expérience internationale » et espère le voir s’inscrire dans la durée.