Nouvelle-Zélande : Pas d'inquiétude pour Beauden Barrett

Barrett : « Pas lieu de s'inquiéter du point de vue de la tête »

Beauden Barrett se veut rassurant. A l’automne dernier, lors de la défaite de la Nouvelle-Zélande en Irlande, le demi d’ouverture des All Blacks a été victime d’une commotion cérébrale. Après du repos et beaucoup d’inquiétude, le joueur de 30 ans a repris la compétition avec les Blues. Or, le 26 mars dernier, à l’occasion de la rencontre de Super Rugby Pacific entre son équipe et les Highlanders, le champion du monde 2015 avec la sélection néo-zélandaise a été victime d’un nouveau choc à la tête. Dès le début de la deuxième période, après un choc avec Fetuli Paea, Beauden Barrett a été vu saignant abondamment du nez et le staff des Blues a immédiatement fait sortir le demi de mêlée. Un nouvel incident qui a alors remis en doute l’avenir de la carrière du natif de New Plymouth, dont un des frères a déjà du tourner le dos au rugby à la suite de plusieurs commotions cérébrales.Mais si, après sa sortie lors du duel face au XV du Trèfle, Beauden Barrett avait confié dans un entretien au quotidien L’Equipe qu’il se sentait « vaseux 99 % de la journée », il n’en est rien après ce nouveau choc. « J'ai été très soulagé de me réveiller le dimanche matin après le match en me sentant bien dans ma tête. J'avais juste très mal au cou, a déclaré le demi d’ouverture dans des propos recueillis par le site néo-zélandais Stuff. C'est tout bon, surtout si l'on considère le chemin parcouru et ce que j'ai fait pour revenir au jeu. » Alors que son entraîneur Leon McDonald a assuré qu’il ne prendra jamais de risques avec son joueur, Beauden Barrett a déclaré être « confiant » quand à son retour au jeu. « C'est génial de revenir sur le terrain. Le match contre les Highlanders m'a fait un peu peur, mais je m'en suis bien remis, a-t-il ajouté. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du point de vue de la tête. » Les doutes ne seront toutefois jamais pleinement effacés et reviendront au prochain choc.