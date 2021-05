Nouvelle-Zélande : Opposée à Silver Lake, l'association des joueurs a présenté une alternative

La crise économique liée à la crise sanitaire n’épargne pas le rugby néo-zélandais. En difficulté financière, la Fédération Néo-Zélandaise de rugby (NZR) a pris contact avec le fonds d’investissement américain Silver Lake. En échange de 12,5% des droits commerciaux des All Blacks, mais également de la gestion des partenariats liés aux produits dérivés et à la diffusion à la télévision, ce fonds a promis 280 millions de dollars. Une somme qui permettrait de redresser les comptes de la NZR. Mais, si l’Assemblée Générale de la fédération s’est exprimée à l’unanimité en faveur de ce plan dans le courant du mois d’avril, l’Association des Joueurs Néo-Zélandais (NZPRA) n’est pas du même avis, ayant exprimé son opposition à l’arrivée d’investisseurs étrangers aux côtés des All Blacks. Et la NZPRA dispose d’un droit de véto qui pourrait annuler purement et simplement la transaction, sur laquelle les dirigeants du rugby néo-zélandais comptent.

La NZR furieuse contre les joueurs

Conscients que la NZR a besoin de financement, la NZPRA a présenté ce vendredi une alternative à l’entrée de Silver Lake au capital de la société commerciale chapeautant les All Blacks. Un plan dont le but affirmé est de maintenir la sélection dans des mains néo-zélandaises. Cela passerait par la vente de 5% des droits commerciaux à des fonds d’investissements néo-zélandais ou considérés comme « amis » dans le cadre d’une augmentation de capital. « La NZR conservera un contrôle bien plus important sur son avenir, une plus grande flexibilité et plus d'options, et partagera ses résultats futurs avec les Néo-Zélandais qui souhaitent investir dans l’entreprise », confie l’association des joueurs dans une lettre adressée aux dirigeants de la fédération. Ces derniers ont répondu via le directeur général Mark Robinson, qui a confié être « choqué et déçu » d’avoir vu la NZRPA passer directement par les médias pour présenter leur plan et essayer de saboter un éventuel accord avec Silver Lake. Ancien capitaine des All Blacks et président de la NZPRA, David Kirk a confirmé être ouvert au dialogue avec la fédération.