Nouvelle-Zélande : Les Blacks tiennent leur nouveau sélectionneur

Les All Blacks tiennent leur nouveau sélectionneur ! Il s’agit de Ian Foster, l’ancien assistant de Steve Hansen, qui avait décidé de s’en aller à l’issue de la Coupe du Monde 2019, après huit saisons à la tête de l’équipe.Il est par la suite devenu l’entraîneur de cette équipe (2002-2011) et co-entraîneur de l’équipe junior des All Blacks (2005-07), avant de devenir assistant coach des All Blacks en 2012 lorsque Steve Hansen a été nommé sélectionneur. Il a signé pour les saisons 2020 et 2021. Ce qui signifie que Ian Foster ne sera pas forcément le sélectionneur des Blacks lors de la Coupe du Monde 2023 en France.« Ian va nous apporter son expérience de classe internationale dans ce rôle, un coaching d’équipe incroyablement fort, et je pense qu’il va faire un excellent travail », a déclaré le président de la Fédération néo-zélandaise, qui a précisé que Foster sera assisté de quatre coachs dont les noms seront communiqués plus tard. « Je me sens vraiment privilégié et honoré de me voir confier cette opportunité, et j’ai hâte de pouvoir mener l’équipe dans ce nouveau chapitre d’une histoire remarquable, a réagi de son côté Ian Foster.» Assistant de Steve Hansen pendant ces huit années où les All Blacks ont remporté 87% de leurs matchs, et présent du sacre mondial en 2015, Ian Foster était également là au Japon lors de la défaite contre l’Angleterre de demi-finale de la Coupe du Monde en octobre dernier. A lui désormais de raviver la flamme chez les Blacks qui, à n’en pas douter, seront encore les favoris de tous leurs matchs des prochaines années… Et cela commencera le 4 juillet prochain à Auckland par un match contre le pays de Galles.