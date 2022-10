Nouvelle-Zélande : Le début de tournée au Japon sans les frères Barrett

➡️ A few squad updates as we head to Japan.

Les All Blacks ne seront pas au complet pour lancer leur tournée. Alors que la sélection néo-zélandaise doit affronter le pays de Galles, l’Ecosse puis l’Angleterre dans le cadre des Autumn Nations Series, les joueurs d’Ian Foster feront tout d’abord un crochet par le Japon. En effet, les récents vainqueurs du Rugby Championship défieront les « Brave Blossoms » le week-end prochain sur la pelouse du National Stadium de Tokyo dans le cadre d’une tournée promotionnelle pour un de leurs partenaires. Un voyage pour lequel plusieurs joueurs brilleront par leurs absences. Face à la presse, le sélectionneur des All Blacks a confirmé que les frères Beauden, Jordie et Scott Barrett ne pourront pas porter les couleurs néo-zélandaises en raison d’un deuil familial et qu’ils rejoindront le groupe après cette première rencontre afin de participer à la suite de la dernière tournée en Europe préalable à la Coupe du Monde 2023.A ces trois absences s’ajoutent plusieurs autres. Sérieusement blessé à un genou lors d’une séance d’entraînement, le demi de mêlée Folau Fakatava sera écarté des terrains pour de longs mois. Sam Whitelock et Will Jordan ne seront pas plus du voyage en raison de problèmes à l’oreille interne. Toutefois, Ian Foster a confié être confiant quant à la présence du deuxième-ligne pour le match face au pays de Galles le 5 novembre prochain. Afin de pallier ces absences, le staff des All Blacks a décidé de faire appel à quatre joueurs supplémentaires. Absent depuis la victoire de la Nouvelle-Zélande face aux Etats-Unis en octobre 2021, Damian McKenzie va apporter sa polyvalence dans les lignes arrières. Le demi de mêlée Brad Weber, également écarté de longue date, sera présent tout comme le deuxième-ligne Patrick Tuipulotu et le talonneur Asafo Aumua. Des joueurs qui auront ainsi l’occasion de gagner leur place dans le groupe des All Blacks.