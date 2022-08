Nouvelle-Zélande : Le capitaine des All Blacks garde les pieds sur terre

Il veut rester prudent. Ce mercredi, Sam Cane, qui n'est autre que le capitaine de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, s'est exprimé. A l'occasion de la deuxième journée du Rugby Championship, le 13 août dernier, les All Blacks s'étaient remis dans le bon sens de la marche, en allant s'imposer du côté de l'Afrique du Sud (23-35), à Johannesburg. Une probante victoire, qui a permis au sélectionneur Ian Foster de souffler et qui mettait alors également fin à une série de trois défaites de rang, toutes compétitions confondues. Pour Cane, ses partenaires doivent prouver que ce succès n'était alors pas un coup de chance et il a également estimé qu'il fallait rester sur cette lancée. Alors que se profile une double confrontation contre l'Argentine à domicile. Deux rencontres prévues ce samedi 27 août, à Christchurch, puis le samedi 3 septembre prochain, du côté d'Hamilton.

"Ce n'est que le début"

Devant la presse, et dans des propos rapportés par l'AFP, Sam Cane a alors notamment déclaré : "Mais ce n'est que le début de ce que nous voulons atteindre. Nous le disons depuis deux semaines : nous nous sommes améliorés et nous avons fait un grand pas en avant lors de ce match (ndlr : contre l'Afrique du Sud). Ce n'est qu'une performance. Ce n'est pas parce que nous avons réussi celle-ci que nous réussirons celle-là, donc il y a beaucoup de travail à faire. Pour nous, c'est un bon tremplin." Le futur adversaire de la Nouvelle-Zélande, à savoir l'Argentine, reste sur une victoire éclatante contre l'Australie, à domicile (48-17), avec pas moins de sept essais. Soit le plus large succès des Pumas contre les Wallabies dans l'histoire. Un futur adversaire qui a également fait réagir Cane : "J'ai joué les Pumas plusieurs fois. C'est l'une des meilleures défenses du monde quand elle s'y prend bien. Ils ont des arrières talentueux avec un jeu au pied exceptionnel."