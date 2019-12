Nouvelle-Zélande : La liste des matchs de 2020 dévoilée

Troisièmes d’une Coupe du Monde 2019 dont ils étaient les grands favoris, les All Blacks sont désormais tournés vers 2023, où ils rêvent de remporter un nouveau titre mondial, en France. Alors que le nom du successeur du sélectionneur Steve Hansen (qui va devenir consultant au sein d’une équipe japonaise) n’a toujours pas été dévoilé, les All Blacks ont révélé le nom des équipes qu’ils allaient affronter à domicile en 2020. Il y aura bien sûr le traditionnel Rugby Championship, avec des rencontres face à l’Australie le 15 août à Wellington, l’Argentine le 29 août à Hamilton et l’Afrique du Sud, championne du monde, le 5 septembre à Auckland. Mais auparavant, les Néo-Zélandais seront opposés au pays de Galles les 4 et 11 juillet à Auckland et Wellington, puis à l’Ecosse le 18 juillet à Dunedin. Restera ensuite à connaître le nom des adversaires chez qui se rendront les Blacks pour la traditionnelle tournée de novembre…