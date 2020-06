Nouvelle-Zélande : Des matches avec public et sans limitation

"Incroyablement fiers"



🤩 The news you've been waiting for! Crowds will be welcome back at Investec #SuperRugby Aotearoa from round 1!

READ 👉🏽 https://t.co/UGFa1bSs2F pic.twitter.com/vcSV7nHUej



— Super Rugby (@SuperRugbyNZ) June 8, 2020

Le samedi 13 juin, le Super Rugby, suspendu depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus, va reprendre, mais. Seules les cinq franchises néo-zélandaises (Crusaders, Blues, Chiefs, Hurricanes et Highlanders) prendront part à ce "Super Rugby Aotearoa" qui va donner lieu à une grande première., a ainsi déclaré Mark Robinson, patron de New Zealand Rugby. Car si différentes compétitions sportives ont pu reprendre à travers le monde, elles se déroulent à huis clos ou devant un public très restreint à cause de la crise sanitaire.Le public néo-zélandais pourra donc se rendre au stade sans limitation dès samedi. La compétition va débuter par un choc entre Highlanders et les Chiefs, avant un affrontement dimanche entre, et les Hurricanes. Le gouvernement néo-zélandais a annoncé lundi la levée des restrictions dans un pays qui ne compte plus aucun cas actif de Covid-19.