Nouvelle-Zélande : Dan Carter de retour

"Ça va me prendre un peu de temps"

A 38 ans, Dan Carter revient au pays. Le mythique demi d’ouverture néo-zélandais s’est engagé avec les Auckland Blues, a annoncé le club dans un communiqué. Il vient remplacer Stephen Perofeta, qui s’est fracturé un os du pied et ne devrait pas pouvoir rejouer avant la fin du Super Rugby Aotearoa. La compétition réunira uniquement les cinq franchises néo-zélandaises du Super Rugby à partir du 13 juin. L’ancien ouvreur des All Blacks n’a plus joué depuis l’arrêt du championnat japonais, lui qui avait rejoint les Kobelco Steelers à son départ du Racing."Ce que j’ai réalisé pendant le confinement, c’est que j’appréciais vraiment de passer plus de temps avec ma famille, et que le rugby me manquait, a-t-il expliqué. Je n’ai pas joué depuis plusieurs mois, donc ça va me prendre un peu de temps pour être prêt à jouer un match. Mais c’est une superbe opportunité de pouvoir m’entraîner dans la ville où mes enfants vont à l’école et où ma famille vit actuellement. Ça va aussi être sympa de partager mon expérience avec les jeunes talents qu’il y a au Blues". Un renfort qui "ravit" l’entraîneur Leon MacDonald. "Et pour Dan, ce n’est pas une question d’argent", apprécie-t-il.