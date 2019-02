Northampton: Le légendaire Owen Franks a signé

C'est un géant du rugby néo-zélandais qui va débarquer en fin d'année du côté de Northampton. Le club anglais a annoncé ce jeudi la signature de l'un des piliers les plus capés de l'histoire des All Blacks : Owen Franks (31 ans, 106 sélections).

Le joueur des Crusaders quittera la Nouvelle-Zélande à l'issue de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), qui pourrait le voir coiffer une 3e couronne mondiale; après les sacres de 2011 et 2015, pour rejoindre sous le maillot des Saints son frère, et ancien pilier international, Ben Franks. "La Nouvelle-Zélande sera toujours ma maison, mais Northampton représente pour moi une excellente occasion de me tester dans un nouvel environnement de rugby et de renouer le contact avec ma famille", a déclaré le cadet des frères Franks.