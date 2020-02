New York : « Basta » commence par une défaite

C’est parti pour la troisième saison de Major League Rugby ! Le championnat nord-américain de rugby, remporté par Seattle lors de ses deux premières éditions, a débuté ce week-end, avec douze équipes (onze des Etats-Unis et une du Canada), dont trois nouvelles : Boston, Washington et Atlanta. Pour ses grands débuts, Boston affrontait New York et s’est imposé 34-14. Et dans les rangs new yorkais, on retrouvait un certain Mathieu Bastareaud, qui a disputé son premier match depuis le 10 novembre et son départ du Top 14, avec Lyon. Le centre de 31 ans était titulaire et a joué 60 minutes, mais il n’a pas inscrit d’essai. Avant-dernier de la Conférence Est, New York défiera les Texans d’Austin dimanche prochain lors de la prochaine journée. A l’issue des 17 journées de saison régulière (jusqu’au 31 mai), le premier de chaque Conférence sera directement qualifié pour les demi-finales, et le deuxième et le troisième iront en quarts de finale. La route est encore longue pour « Basta ».