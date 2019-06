Mondial U20: Tout bonus pour les Bleuets

En quête de repères après un Tournoi des 6 Nations difficile et avec une génération renouvelée, l'équipe de France U20, championne du monde en titre, débutait ce mardi, à Rosario, la défense de sa couronne face aux Fidji.

Un adversaire a priori à la portée des Bleuets, dont le meilleur classement dans la compétition est une 6e place, mais qui a donné du fil à retordre aux joueurs de Sébastien Piqueronies, vainqueurs finalement avec le bonus offensif (36-20, mi-temps : 15-13). Des Tricolores dans la précipitation, lancés idéalement par la révélation Donovan Taofifénua, frère cadet de Sébastien et Romain, auteur du premier essai dès la 2e minute de jeu. Mais à ne pas châtier suffisamment les Fidjiens dans l'axe, les jeunes Français vont rester sous la menace. Avant de réussir à reprendre le large en infériorité numérique, suite au carton jaune d'Ethan Dumortier (44e), grâce au Montois Léo Coly (52e). Dans le sillage notamment de Louis Carbonel, rentré en jeu, 3 nouveaux essais vont suivre par Mathieu Smaïli (53e), Jordan Joseph, auteur d'un doublé (26e, 59e), et Rayne Barka (73e).

L'Argentine, le pays hôte, s'est inclinée d'entrée face au pays de Galles (25-30), le futur adversaire samedi (18h) des coéquipiers d'Arthur Vincent, leader du Groupe.

Jordan Joseph says GET OFF ME with monster fend to score for @FFRugby in their win over Fiji #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/bCRq81RiYP