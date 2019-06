Mondial U20: Les Pumitas douchent les Bleuets

L'équipe de France U20, championne du monde en titre, est tombée de (très) haut, après 2 victoires bonifiées contre les Fidji et le pays de Galles, en s'inclinant lourdement mercredi, à Rosario, face à l'Argentine, pays hôte (26-47, mi-temps : 7-34). Une déroute qui, bien qu'assortie du bonus offensif, pourrait coûter aux Bleuets leur qualification pour les demi-finales, programmées lundi. Les voilà désormais devancés au classement de leur poule par leurs vainqueurs du jour et doivent espérer désormais obtenir leur sésame en tant que meilleur 2e de cette première phase. Mais leur destin n'est plus entre leurs mains et dépend notamment du match à venir entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Les Bleus s'inclinent dans 3e match contre l'Argentine. Ils devront attendre le résultat de #AFSNZL tout à l'heure pour savoir si ils rejoignent ou non les 1/2 finale de la compétition. #FranceU20 #FRAARG #NeFaisonsXV #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/n4Fa00G4vt — Fédération Française de Rugby (@FFRugby) 12 juin 2019

Pas moins de 4 essais concédés au cours de la seule première période et un carton rouge pour le champion du monde Sacha Zegueur : le bilan à la pause était déjà catastrophique, malgré la réduction du score par Quentin Delord (28e) et 2 équipes réduites à 14 suite à l'expulsion d'un joueur argentin. Les réalisations des rentrants Jordan Joseph (43e) et Donovan Taofifénua (53e) sonneront bien la révolte, mais le dernier essai, signé Matthis Lebel (76e), n'offrait que le point du bonus offensif. Sans assurance que cela suffise au bonheur d'un tenant du titre en sursis.