MLR - New York : Dan Carter en approche ?

Il y a trois jours, Dan Carter annonçait qu’il quittait les Kobelco Steelers, l’équipe japonaise dont il portait le maillot depuis deux ans et avec qui il avait remporté un titre de champion. Etant âgé de 38 ans, cela pouvait alors ressembler à une retraite prochaine pour l’ancien All Black aux 112 sélections. Mais cela est loin d’être certain. En effet, le site RugbyPass révèle que l’ancien joueur de Perpignan et du Racing 92 pourrait prendre la direction de la Major League Rugby, le championnat américain, et plus précisément de New York. La franchise de Big Apple serait prête à offrir un contrat à la star néo-zélandaise pour la saison 2021, la saison 2020 ayant été définitivement arrêtée en mars, après seulement cinq matchs, pour cause de pandémie de coronavirus. Ce qui signifierait que Dan Carter fêterait ses 39 ans en début de saison (il est né le 5 mars).

De plus en plus d'anciennes stars en MLR

Mais nul doute qu’à son âge, il pourrait encore tenir le rythme dans ce championnat qui reste mineur et n’existe que depuis 2018, mais qui accueille de plus en plus de stars voulant vivre une aventure différente de l’Europe et de l’Hémisphère Sud. Mathieu Bastareaud (qui s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Lyon) et Drew Mitchell auraient dû jouer toute la saison 2020 avec New York si elle ne s’était pas terminée précipitamment, tout comme Ma’a Nonu à San Diego ou Rene Ranger à Colorado. Chris Robshaw (Harlequins), mais aussi des joueurs des Saracens, relégués en deuxième division, pourraient également traverser l’Atlantique l’année prochaine.