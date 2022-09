Match amical (F) : La France domine l'Italie sans trembler

La revanche vendredi à Biella

La compo des Bleues :

Depuis sa défaite contre l'Angleterre en clôture du Tournoi des 6 Nations fin avril, on n'avait plus revu l'équipe de France féminine de rugby. Mais les Bleues ont fait leur retour ce samedi, en affrontant l'Italie à Nice en guise de premier match de préparation en vue de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, qui débutera le 8 octobreTout s'est joué dans les 25 premières minutes de la rencontre, puisque les Françaises ont inscrit trois essais transformés et aucun point n'a été marqué ensuite.Dès la 6eme minute, Laure Sansus a ouvert le score en aplatissant après un bon travail de ses avants et Caroline Drouin a transformé (7-0). Puis à la 13eme minute, c'est Céline Ferer qui a creusé l'écart en profitant une fois de plus des efforts de son pack, et Drouin a transformé une fois de plus (14-0).Malgré une supériorité numérique pendant dix minutes à cheval sur la mi-temps et une assez large domination en deuxième période, même si le rythme était moins élevé, les Françaises n'ont pas réussi à inscrire de quatrième essai. Cela reste tout de même une belle victoire. Prochain rendez-vous vendredi, avec une revanche en Italie, du côté de Biella. Puis il sera temps de s'envoler vers la Nouvelle-Zélande.Boulard – Llorens, Filopon (Queyroi 64’), Jacquet, M. Ménager – (o) Drouin (Vernier 73’), (m) Sansus (Bourdon 56’) – R. Ménager, Hermet (cap) (Annery 51’), Escudero – Fall (N’Diaye 70’), Ferer – Joyeux (Bernadou 56’), Sochat (Domain 56’), Deshayes (Lindelauf 56’)