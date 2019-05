Londres: Les Fidji vainqueurs, les Bleus 4e et Lakafia honoré

L'étape londonienne du circuit mondial de rugby à 7 s'est clôturée ce dimanche à Twickenham avec un festival des Fidji contre l'Australie en finale (43-7). A la faveur de ce sacre, les champions olympiques retrouvent le rang de première nation mondiale devant les Etats-Unis. Ceux-ci ont terminé 3e après avoir dominé les Bleus lors de la finale pour la médaille de bronze (31-14).

Sur un plan personnel, le Tricolore Pierre Gilles Lakafia a été honoré. Il fait partie de l'équipe-type de ce tournoi.

The @HSBC_Sport Dream Team for the #London7s



@USARugby - Stephen Tomasin

@FFRugby - Pierre Gilles Lakafia

@fijirugby - Meli Derenalagi

@Aussie7s - Maurice Longbottom

@fijirugby - Jerry Tuwai

@AllBlacks7s - Andrew Knewstubb

@Aussie7s - Henry Hutchison pic.twitter.com/cSJu41Zu57