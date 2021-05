Lions britanniques : Youngs zappe la tournée en Afrique du Sud

Trois matchs contre les champions du monde

Jeudi prochain, Warren Gatland, le sélectionneur des Lions britanniques, doit dévoiler la liste des 36 joueurs retenus pour la très attendue tournée en Afrique du Sud, prévue du 26 juin au 7 août. Plus de 50 joueurs avaient été pré-sélectionnés, dont Ben Youngs, mais on sait d’ores et déjà que le demi de mêlée de 31 ans, qui joue à Leicester, ne fera pas le voyage dans l’Hémisphère Sud, pour des raison familiales. « Je ne saurai jamais si j’aurais fait partie de la sélection finale. (...) J’ai deux jeunes enfants et ma femme est très enceinte du troisième. Cet été, j’ai l’opportunité de rester avec ma famille et mes enfants. J’ai toujours aimé les Lions.», a déclaré Ben Youngs, sélectionné à 108 reprises avec le XV de la Rose et deux fois avec les Lions britanniques, lors de la tournée de 2013 en Australie.Lors de cette tournée 2021, longtemps incertaine mais confirmée en mars dernier, malgré les risques liés à la pandémie de coronavirus, neuf matchs sont au programme des Lions britanniques : contre le Japon à Murrayfield le 26 juin, contre les Stormers au Cap le 3 juillet, contre les Barbarians sud-africains à Port Elizabeth le 7 juillet, contre les Sharks à Durban le 10 juillet, contre l’équipe bis des Springboks à Nelspruit le 14 juillet, contre les Bulls à Pretoria le 17 juillet,Depuis leur victoire le 2 novembre 2019 lors du Mondial japonais, les Springboks n’ont pas pu disputer le moindre match, en raison de la pandémie de coronavirus.