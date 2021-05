Lions Britanniques et Irlandais : Une tournée moins large géographiquement pour raisons sanitaires

Les Lions Britanniques et Irlandais se préparaient à une grande tournée en Afrique du Sud. Les cinq matchs au programme contre des équipes locales puis trois test-matchs face aux Springboks dans six villes différentes. Un programme très alléchant mais la crise sanitaire est passée par là. Alors que le rugby sud-africain s’est mis en hibernation pendant de longs mois pour limiter les risques de propagation du coronavirus, la BBC annonce ce mardi que les Lions vont limiter au maximum leurs déplacements dans le pays tout au long de cette tournée longue d’un mois. Tout d’abord, l’ensemble de la sélection dirigée par Warren Gatland et dont Alun Wyn Jones sera le capitaine vivra dans une bulle sanitaire aussi hermétique que possible à Johannesbourg et au Cap. En effet, selon le média britannique, il n’est plus question de voir les Lions arpenter l’Afrique du Sud de long en large.

L’Ellis Park reste au programme

L’ensemble des huit rencontres sera concentré sur trois villes. Après une première rencontre à Murrayfield face au Japon, les Lions rallieront directement la région du Gauteng pour entamer leur tournée avec trois premiers matchs répartis entre Johannesbourg et Pretoria. Dans la foulée, la délégation des Iles Britanniques prendra la direction du Cap pour disputer deux rencontres qui déboucheront sur le premier test-match face à l’Afrique du Sud championne du monde, disputé sur la pelouse du Cape Town Stadium, qui a accueilli des matchs lors de la Coupe du Monde de football en 2010 et qui devait initialement accueillir le deuxième match entre Lions et Springboks. Pour conclure cette tournée, les deux derniers test-matchs auront lieu dans la région du Gauteng avec le dernier duel maintenu sur la pelouse mythique de l’Ellis Park de Johannesbourg, qui avait déjà accueilli pareil événement en 1997 puis en 2009.